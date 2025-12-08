7ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು 250 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 65 ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು 62 ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 127 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಗರಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ)ದ ಸೂಚನೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸತತ ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಗೋ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 250 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇಸಿಡ್ರೊ ಪೋರ್ಕ್ವೆರಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿಜಿಸಿಎ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಶೋಕಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಡಿಜಿಸಿಎ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಲೋಪಗಳು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 65 ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು 62 ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 127 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 134 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಭಾಗಶಃ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮೂಲದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಶುಕ್ರವಾರ 1,600 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾದವು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಇಒ ಎಲ್ಬರ್ಸ್, ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 1 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಈಗಾಗಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ, ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
