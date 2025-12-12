ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ನಾಲ್ವರು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ DGCA
ಇಂದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : December 12, 2025 at 2:13 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆ ನಡುವೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಾಲ್ವರು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಡಿ.2ರಿಂದ ಸಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಮಾನತಾಗಿರುವ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಿಜಿಸಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಯೋಜನೆ, ಸುರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಹಾರಾಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ರವಾನೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ 31 ಒಳಬರುವ ಹಾಗೂ 23 ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 54 ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 200 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸೊ ಮತ್ತು ಸಿಒಒ ಇಸಿಡ್ರೆ ಪೋರ್ಕ್ವೆರಾಸ್ ಡಿಜಿಸಿಎ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಡಿಜಿಸಿಎ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೊದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸೊಗೆ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ಈ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಸಂಜಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ, ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮಿತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಹಿರಿಯ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಪಿಲ್ ಮಾಂಗ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಒಐ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲದ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
