ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ: ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮ ಹಿಂಪಡೆದ DGCA: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಇಂಡಿಗೋ
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 4:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
DGCA withdraws instructions to all operators regarding Weekly Rest for crew members.— ANI (@ANI) December 5, 2025
" ...in view of the ongoing operational disruptions and representations received from various airlines regarding the need to ensure continuity and stability of operations...the instruction… pic.twitter.com/uJXxs6Sxqy
ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (DIAL) ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 235 ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Passenger Advisory issued at 11:34 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/lVeV76itAW— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 5, 2025
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ 52 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ 50 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ: ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಗೋ ತಂಡಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಡಿಜಿಸಿಎ, ಬಿಸಿಎಸಿ ಮತ್ತು ಎಎಐ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
The last two days have seen widespread disruption across IndiGo’s network and operations. We extend a heartfelt apology to all our customers and industry stakeholders who have been impacted by these events. IndiGo teams are working diligently and making all efforts with the…— IndiGo (@IndiGo6E) December 4, 2025
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಚಾರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಮಾನದಂಡಗಳ (FDTL) ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಹೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1,232 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
