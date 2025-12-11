ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 60 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು; ಡಿಜಿಸಿಎ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿವೆ
Published : December 11, 2025 at 12:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಸುಮಾರು 60 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ 28 ಹಾಗೂ ಬರಬೇಕಿದ್ದ 32 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚೆನ್ನೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಡಚಣೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 220 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ 137 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ರದ್ದಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಗೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ಅಡಚಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.ಈ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು, ನಿಗದಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾಯುಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ತನ್ನ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಬಲವನ್ನು 378 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಗೋ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5,463 ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮುರಳೀಧರ್ ಮೊಹೋಲ್ ಅವರು ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಗೋ 5,085 ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
