ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಸದನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರು
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳ ನಿರಂತರ ರದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 10:47 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳ ನಿರಂತರ ರದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡಾ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. ತಂಬಿ ದುರೈ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರುವುದು ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜೀ ಇಲ್ಲ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜೀ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವರು, ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ದರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಪ್ರಯಾಣದ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 569 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಸದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅವಿವೇಕದ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಾದ್ಯಂತ 1,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಇಂದು 650 ವಿಮಾನ ರದ್ದು, ಡಿ.10ರೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
7ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು 250 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು