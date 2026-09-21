ಭಾರತದ ತಂಬಾಕು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಗೆ ನೊಗವೂ ಹೌದು!
ತಂಬಾಕು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 1:40 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ಖೈನಿ, ಜರ್ದಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕಾಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನ ಹಿಡಿತವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮನೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡವು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ವ್ಯಸನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ತಂಬಾಕು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸರಣಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದಿಂದ ತಂಬಾಕು ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (COTPA)ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರ ಅಡಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ, ತಂಬಾಕು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಣ್ಣಗಳು, ಲೋಗೋಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ಜಿಂಗಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿಂದೆ ತಂಬಾಕು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಜೀವನವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮುವಿನ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಯಾನಿ ಗ್ರಾಮದ 74 ವರ್ಷದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯೂಮ್ 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಹುಕ್ಕಾ ಸೇದುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್- ಬೀಡಿ ಸೇದುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಆದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದಾಡಿದರೂ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲೂ ಇತರರ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ತಂಬಾಕನ್ನೇ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ಡಾದ ಉತ್ತರ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಬೀಡಿ ಸುತ್ತುವುದು ದೈನಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ. ಮಹಿಳೆಯರು ತೆಂಡು ಎಲೆಗಳು, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೇ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
The story is part of ETV Bharat's series on Tobacco Crisis in India— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 20, 2026
Tales Of Agony And Regret: Inside The State Cancer Institute's Fight Against Tobacco In Jammu#JammuNews #StateCancerInstitute #TobaccoFree #CancerAwarenesshttps://t.co/7FeU11aSQq
ಗ್ರಾಮದ 1,200 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತಂಬಾಕಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವು ತಂಬಾಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬಿ. ಬರೂಹ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸರಣಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 9,810 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 10,739 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 48ರಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1,196 ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಟಿಗಳು, ನಾಲಿಗೆ, ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು, ಅನ್ನನಾಳ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಯಕೃತ್ತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕಂಠ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಅದುವೇ ಹುಕ್ಕಾ ಧೂಮಪಾನ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಗೌರವ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಕ್ಕಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಕ್ಕಾ ಧೂಮಪಾನವು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವೈದ್ಯರು ತಂಬಾಕು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ನೋದ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಪತ್ತೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕುಸಿತವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2011-12 ಮತ್ತು 2023-24ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 27.4 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 19ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 21.99 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18.97 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 11.9 ರಿಂದ 7.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ತಂಬಾಕು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಳ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಜುಗಾಡ್ ಗುಟ್ಕಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ವಿನ್-ಪೌಚ್ ಮಾದರಿಯು ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ತಂಬಾಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತಂಬಾಕಿನ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 70,000 ಹೊಸ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 267 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಡಿಗಳಂತಹ ಧೂಮಪಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ 74 ರಷ್ಟು ಜನರು ಖೈನಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜರ್ದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಗೆರಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ತಂಬಾಕಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1.35 ಮಿಲಿಯನ್ (13.5 ಲಕ್ಷ) ಸಾವುಗಳು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ವರೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಹುಕ್ಕಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಲ್ಡಾದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಮನೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಬೀಡಿ ಶೆಡ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕಿನ ಟ್ವಿನ್ ಪೌಚ್ಗಳ ಮಾದರಿಯವರೆಗೆ, ತಂಬಾಕು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸರಣಿ ವರದಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: