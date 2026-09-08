ಭಾರತದ ತಂಬಾಕು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; 267 ಮಿಲಿಯನ್ ವಯಸ್ಕರು ಬಳಕೆದಾರರು, ಮಿಜೋರಾಂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ರಾಜ್ಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ದರದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೂ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 1:28 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 267 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕರು ತಂಬಾಕು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನರಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 8,21,000 ಟನ್ ತಂಬಾಕನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂಬಾಕು ಬಳಸುವವರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 26ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಡಿಯಂತಹ ಧೂಮಪಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, 74ರಷ್ಟು ಜನರು ಖೈನಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜರ್ದಾದಂತಹ ಧೂಮಪಾನ-ರಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 2034ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ತಂಬಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 9,88,000 ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಎಆರ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆ: ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹೃದಯರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನಂತಹ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುವ ಸುಮಾರು 13.5 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ತಂಬಾಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ದರದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೂ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವಯಸ್ಕರ ತಂಬಾಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2016-17 ರ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 267 ದಶಲಕ್ಷ ವಯಸ್ಕರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತರವಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶೇಕಡಾ 28.6 ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 42.4 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ 14.2 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಖೈನಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬೆರೆಸಿದ ಪಾನ್ ಸೇರಿವೆ. ಧೂಮಪಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳು, ಬೀಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕಾಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಬಾಕು ಮಾನವ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಕೋಟಿನ್ ತೀವ್ರ ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೆದುಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 120 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರು 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ.
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಕಿ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಜಿಎಟಿಎಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 14.9 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 2.2 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಂಬಾಕುಯುಕ್ತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಶೇಕಡಾ 12.4 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 1.3 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಖೈನಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ 13.3 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ 1.4 ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಪುರುಷರ ಪೈಕಿ, ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಮೊದಲು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದತ್ತಾಂಶವು, 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 73ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಶೇ 59ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಶೇ 58ರೊಂದಿಗೆ ಮಣಿಪುರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾ (ಶೇ. 51) ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ (ಶೇ. 43) ಇವೆ.
ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 48.3 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ. 22.8 ರಷ್ಟಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 45.8 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 45.2 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ. 9.6 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿರುವಂತೆ, ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಂದಾಜು 816 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2017 ಮತ್ತು 2018 ರ ನಡುವೆ, 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು 27.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂಬಾಕಿಗೆ ಜನರ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು: 2016-17ರಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಕೇವಲ 12.2ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಂಬಾಕು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಆದಾಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನವು ಸುಮಾರು 74ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕು 26ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವೊಂದೇ, ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು 5.3ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಸಂಖ್ಯೆಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 350 ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮೊತ್ತವು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು 367 ರೂಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಡಿಯಂತಹ ಧೂಮಪಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 244 ರೂ. ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಖೈನಿಯಂತಹ ಧೂಮಪಾನರಹಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 123 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾಸಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 3.8ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ತಂಬಾಕಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕು ಮಾಸಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2.4ರಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪಾನ್, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತಲಾ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 824.18 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 836.40 ರೂಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಸಿಕ ತಲಾ ವೆಚ್ಚವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 463.98 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 605.37 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಜೋರಾಂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 406.27 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 469.85 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 396.06 ರೂ. ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 320.73 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ತೆರಿಗೆ ಹೇರಿಕೆ: ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1‘ರಿಂದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಶೇ 40 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಾಗಲೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ವ್ಯಸನವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತ್ಯಜಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಖೈನಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗದ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತಂಬಾಕು ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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