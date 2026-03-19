ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ: ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ
By PTI

Published : March 19, 2026 at 7:44 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರ-ಸಂಸ್ಥೆ - UNIGME ವರದಿ 2025 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮರಣ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವೇ ಈ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು 1990 ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 76 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು 2000 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 68 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು 2000 ರಲ್ಲಿ 1,000 ಜೀವಂತ ಜನನಗಳಿಗೆ 92 ಸಾವುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತವು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಸುಧಾರಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾನದಂಡ - ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನದ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಮನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ನಡ್ಡಾ, "UNIGME 2025 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ ಸುಮಾರು ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ - 1990 ರಲ್ಲಿ 1,000 ಜೀವಂತ ಜನನಗಳಿಗೆ 57 ಸಾವುಗಳಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ 17 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ - ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮರಣ ದರ ಶೇ 79 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಡಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 1990 ರಲ್ಲಿ 127 ರಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು - ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (JSY), ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (JSSK), ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಯು ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ಗಮನಹರಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾದವು ಎಂದು UNIGME ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೌಲಭ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ 2000 ರಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವುಗಳು ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 59 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸು ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಆಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

