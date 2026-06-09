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ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ, ಹಿಮಾಲಯದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: ಇಂದು ಝೋಜಿಲಾ ಟನಲ್​​ನ ಅಂತಿಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್​ನ ಬ್ರೇಕ್‌ಥ್ರೂ

ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್​ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

India's strategic Zojila Tunnel to see final breakthrough
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ, ಹಿಮಾಲಯದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: ಇಂದು ಝೋಜಿಲಾ ಟನಲ್​​ನ ಅಂತಿಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್​ನ ಬ್ರೇಕ್‌ಥ್ರೂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 7:35 AM IST

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ಶ್ರೀನಗರ, ಕಾಶ್ಮೀರ: ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅಂತಿಮ ಬ್ರೇಕ​ ಥ್ರೂ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಇಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಡುವಿನ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕದ ದಶಕಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಝೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್ (Zojila Pass) ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 11,578 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ವಿಪರೀತ ಹಿಮಪಾತ ಹಾಗೂ ಹಿಮಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್​ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

India's strategic Zojila Tunnel to see final breakthrough
ಇಂದು ಝೋಜಿಲಾ ಟನಲ್​​ನ ಅಂತಿಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್​ನ ಬ್ರೇಕ್‌ಥ್ರೂ (ETV Bharat)

ಈ ಸುರಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LoC) ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LAC) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

ಈ ಸುರಂಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೆಗಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MEIL) ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಸುರಂಗವು ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇದು ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ MEIL ಜನರಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಈ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ MEIL ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 4,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತ, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುರಂಗವು ಅಭವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗವನ್ನು ನ್ಯೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ವಿಧಾನ (NATM) ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸುರಂಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?: ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಮಯದ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಝೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್ ದಾಟಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆನೆಬಲ: ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LoC) ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LAC) ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಲೇಹ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ.
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TAGGED:

NITIN GADKARI
ಝೋಜಿಲಾ ಟನಲ್​​
INDIAS STRATEGIC ZOJILA TUNNEL
ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್
ZOJILA TUNNEL FINAL BREAKTHROUGH

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