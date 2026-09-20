ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಗತ್ಯ: ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2026 at 4:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು (ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು), ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ನುರಿತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ವರೆಗಿನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' (SEMICON India 2026) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು, ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ದ (ಜಿಎಸ್ವಿ) ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುರಿತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀತಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ). ಭಾರತವನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್' (ISM 1.0) ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದರಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳಿಗಾಗಿ 76,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಿಸಿದೆವು.
ಈಗ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ISM 2.0' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 6 ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು (ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು), ಎಟಿಎಂಪಿ(ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರೇ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (GSV) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತರಬೇತಿಯು 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಟೊಮೇಷನ್' (EDA) ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ವಿಯು ಫ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಖರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು 'ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್' ಜೊತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಫ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲ್&ಟಿ (L&T) ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು 'ಫ್ಯಾಬ್' (ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ) ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟಾಟಾ ಎಲ್ಕ್ಸಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಟೆಕ್, ಎಂ.ಟೆಕ್, ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಮತ್ತು 10-12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ವೆಚ್ಚ, ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳೇನು?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಿಎಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 23 ಐಐಟಿ (IIT)ಗಳು, 22 ಐಐಎಂ (IIM)ಗಳು ಮತ್ತು 32 ಎನ್ಐಟಿ (NIT)ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,200 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯಮ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು SAP ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 91 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇನೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಜಿಎಸ್ವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು, ಭಾರತವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಭಾರತವು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಜಾಗತಿಕ ಚಿಪ್-ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು, ವೇಫರ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಗಳು ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಅನಿಲಗಳು, ಅತಿ-ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 2.0' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ecosystem) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಭಾರತವು ಯಾವ ನೀತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು? ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಮದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೇಶೀಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ವೆಚ್ಚವು ತೈಲ ಆಮದಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 2032-35 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈವಿಟಿ ಭಾರತ್: ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ? ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು?
ನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ಭಾರತವು 'ನೆಟ್ ಝೀರೋ' (ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ) ಗುರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ವಿ 'ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು' ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಡೋದರಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಘಟಕವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಏರ್ಬಸ್ ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಮಾನಯಾನ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್' ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಅರೆವಾಹಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಉದ್ಯಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ: ನಾನು ಉದ್ಯಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ,.ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು, ಆದರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಉದ್ಯಮವು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರೆಗೆ - ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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