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ಭಾರತದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಕಳವಳಕಾರಿ:UDISE+ ವರದಿ

ಭಾರತವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

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ಭಾರತದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ,UDISE+ ವರದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 7:01 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಲ, ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ದರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು UDISE+ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಶೇ. 51.9 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ (UDISE+) 2025-26 ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಧಾರಣ ದರವು 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 47.2 ರಿಂದ 2025-26 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 51.9 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದ ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ (GER) ಕೂಡ ಶೇ. 68.5 ರಿಂದ ಶೇ. 71.7 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದರವು ಶೇ. 86.6 ರಿಂದ ಶೇ. 88.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಾದ್ಯಂತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿರುವುದುನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 2022-23 ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 8.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 1.02 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 30:1 ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಶೇ. 8.2 ರಿಂದ ಶೇ. 7 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 64.7 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಶೇ. 67.4 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್, ಶೇಕಡಾ 99.5 ರಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 98 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಈ ಪ್ರವೇಶವು ಒಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಏಕ - ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ - ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ 1,04,125 ರಿಂದ 1,00,843 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಶೂನ್ಯ-ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 29 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 5,663 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಶಾಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಶೇ. 54.9 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಶೇ. 48.4 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ,ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

UDISE REPORT
RETENTION TILL SECONDARY LEVEL
SECONDARY EDUCATION
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ
EDUCATION SYSTEM IMPROVES

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