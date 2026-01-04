ETV Bharat / bharat

ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಭಾರತ ಸಲಹೆ

ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸದಂತೆಯೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

INDIA STATEMENT ON VENEZUELA
ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 4, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವೂ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ), ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಾಂತಿಯುತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ: "ಕ್ಯಾರಕಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ವೆಜಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಕಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ': ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (GTRI) ಹೇಳಿದೆ.

2000ದಿಂದ 2010ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವೆಜಿಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"2024-25ರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಜುವೆಲಾದಿಂದ ಭಾರತ, ಒಟ್ಟು 364.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ 255.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದು 2023-24ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 81.3 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಜಿಜುವೆಲಾಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. 95.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್‌ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವೆಜಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್‌ಐ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

'ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ': "ವೆಜಿಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (ಶೇಕಡಾ 16), ರಷ್ಯಾ (ಶೇ.5-6), ಅಮೆರಿಕ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್‌ಐ ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

US ATTACK ON VENEZUELA
MEA BRIEFING
NICOLAS MADURO
ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ
INDIA STATEMENT ON VENEZUELA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.