ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳು; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಟಾಪ್!
ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 5:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ.112.7ರಷ್ಟು ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ.194.6ರಷ್ಟು ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೃಹ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿಯ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ 10,026 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಶೇ.194.6ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯವಿದ್ದು, 860 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 1,406 ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ 3,629 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,383 ಮೀರಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 45,092 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 30,644 ಕೈದಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 39,003 ಕೈದಿಗಳ ಬದಲು, 27,110 ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ 10,307 ಕೈದಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 7,823, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.115.5ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.113.9ರಷ್ಟು ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ, 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 41ರ ವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,71,440 ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 968 ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 479, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 436ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೈಲು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕೈದಿಗಳ ಹಕ್ಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: