ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ 'ಇಕ್ಷಾಕ್': ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಡಗು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : November 6, 2025 at 4:01 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳ): ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಸ್ವಿಎಲ್ ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ನೌಕೆಯಾದ 'ಇಕ್ಷಾಕ್' ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿಯ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ನೌಕೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸರ್ವೇ ಹಡಗು ಆಗಲಿದೆ.
ಇಕ್ಷಾಕ್ ಎಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ. ಹಡಗಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ತ್ರಿಭುವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸ್ವಿಎಲ್ ಇಕ್ಷಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಡಗಿನ ಸಂದೇಶವು ನಿರ್ಭಯತೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ವೇ ಹಡಗು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲಿದೆ. ಇಕ್ಷಾಕ್ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು, ನಾವಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಕ್ಷಾಕ್ ಹಡಗಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಡಗಾಗಿಯೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಯುದ್ಧಕಾಲ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಷಾಕ್ನ ದಕ್ಷತೆಯು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ವಿಎಲ್ ಇಕ್ಷಾಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರ ಅತುಲ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಇಕ್ಷಾಕ್ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ: ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಹಡಗು.
ಸರ್ವೇ ಸಲಕರಣೆ: ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವೇ ದೋಣಿಗಳು, ನೀರೊಳಗಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯ: ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವಸತಿ: ಈ ಹಡಗು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಸರ್ವೇ ಹಡಗಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಈ ಹಡಗು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಹು ಪಾತ್ರಧಾರಿ: ವಿಪತ್ತು, ಅಪಘಾತ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಸಿಕ್ ಬೇ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 40 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
