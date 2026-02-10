ETV Bharat / bharat

ಹಳದಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಹೋರಾಟ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗಿನ ಜೇನುಸಾಕಣೆದಾರರ ಕಥೆ - ವ್ಯಥೆ!

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಸ - ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸಂಗ್ರಹ

India's Migratory Beekeepers And Their Hives Follow The Flowers To Make The Honey Flow
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 6:14 PM IST

ಬಿನ್ನಬರಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಾಸಿವೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಏಳುವ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಜೇನುನೋಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಾಢ ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣದ ಜೇನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಜೇನು ಸಾಗಣಿಕೆಯ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸದ್ಯ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಜೇನು ಸಾಗಣಿಕೆ, ಹೊಗೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಟಾರ್ಪಾಲ್‌ಗಳ ಅಡಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜೇನುಗಳಿರುವ ಮರದ ಜೇನುನೊಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತೊರೆದು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೇನು ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು, ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ನಂತರ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಲಸೆ ಜೇನುಸಾಕಣೆದಾರರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೇನುನೊಣಗಳ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಜೇನುಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು ಜೇನುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನಲೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರ ನಡುವೆ ಬೆಂಬಲಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಅಧಿಕ ಮಳೆಗಾಲ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂ ಸದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಜೇನುಸಾಗಣಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಕೊಂಚ ಹದಗೆಟ್ಟರೂ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೇನುಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರಾದ ರಂಜಿತ್​ ಕುಮಾರ್​.

ಜೇನು ನಡಾವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನಗಳು: ಅಸ್ಸಾಂ, ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಮಾಲಯದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಳೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ನಾಶವಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಕುಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ದೆಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಕರಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಜೇನುಗಳು ಅದರ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಎರಡೂ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 2ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಧ್ಯ ಕಂರುಪ್​ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೇನುಗಳ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ; ವಲಸೆ ಜೇನುಸಾಗಣಿದಾರರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೇನುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಯ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ​​ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಜೇನುಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹವಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈವೇಯಂತಹ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಜೇನುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಇದೀಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೇನುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವು ಬದುಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಜ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಲಸೆ ಬರುವ ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರುವುದರಿಂದ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇಕಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೈತರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜೇನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವು ಅವರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಜೇನುಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಾವಿನ ಮರದ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಜನಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳು, ಹೆಡ್ಜ್ರೋ ಅಥವಾ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹವಾಮಾನ -ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ತಜ್ಞರು, ಜೇನುಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಜೇನುಸಾಕಣೆಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೇನುಸಾಗಣಿಕೆದಾರು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

