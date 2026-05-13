ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೆನ್ನಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ವಿ.ರಾವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 13, 2026 at 3:32 PM IST
ಭಾರತವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಈಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೋಲಾವರಂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ತುರ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತರ: ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಗವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 15-59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.66ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಂತಹ 'ನೀಲಿ ಕಾಲರ್' ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗಿಗ್ ವರ್ಕ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ 76,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು 2021 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಲಸೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಕರ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಡಪಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತರಗಳ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತದ ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆ, ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲುಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಲಸಿಗರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಸಮಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊರತೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದೋಷವಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊರತೆ, ವಿಳಂಬ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವಲಸೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ಅವಲಂಬನೆಯು ವಸತಿ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ರೂಪಿಸುವುದು: ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಭಾರತವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿವರೆಗಿನ ನೈಜ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ವೇತನ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸುವುದು. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಕೇವಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವವು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ತುರ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
