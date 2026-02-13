ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ! ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ 'ಜೈ ಹೋ' ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತೆ- ನೋಡಿ

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸುವಾಗ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

indias First Musical Road in a mumbai Attracting commuters
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಸಂಗೀತ ರಸ್ತೆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 11:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಕರಾವಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗುವಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮುಂಬೈ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಅಮರ್ಸನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿವರೆಗಿನ 'ಮೆಲೋಡಿ ರಸ್ತೆ'ಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಗುರುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಿರಿಯೋದಿಂದ ಹಾಡು ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಂಪನಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಹನದ ಚಕ್ರ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಗೀತ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸ್ಲಮ್‌ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್‌ನ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು "ಜೈ ಹೋ" ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ರಂಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹಂಗೇರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಇಂಥ ಸಂಗೀತ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಗೇರಿ ದೇಶದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಂಗೇರಿ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಫೆರೆಂಕ್ ಜಾರಿ, "ಮೆಲೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಲೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಗೇರಿಯದ್ದು" ಎಂದರು.

"ಹಂಗೇರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮೆಲೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಸಿ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆ ನೀಡಿ, ಹಾಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದೀಗ, ಜೈ ಹೋ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

MUSICAL ROAD IN A MUMBAI
JAI HO
MUMBAI GETS MUSICAL ROAD
ಮುಂಬೈ ರಸ್ತೆ
INDIAS FIRST MUSICAL ROAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.