ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಿಎನ್‌ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ!

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ (ZSI)ವು ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 4:13 PM IST

ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಈ ವಿಷಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ (ZSI) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ZSI)ಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಶಬ್ನಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆ. ಪಿ. ದಿನೇಶ್, ಚೆನ್ನೈನ ZSI ಯ ಎಂ.ಸೇನ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಪ್ರೊ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೋರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರಶ್ಮಿ ಮೋರ್ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಎನ್ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿರಳೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಾದ ಕೀಟಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಂಶಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಜಿರಳೆಗಳು ಕಾಡುಗಳು, ಗುಹೆಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಕಸ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಸ್ಥಳಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ (ZSI) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಎನ್​ಎ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು DNA ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜಿರಳೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧಕಿ ಶಬ್ನಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು, 'ಜಿರಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಎನ್ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಎನ್ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಗಳ ಜಾತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಶಬ್ನಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಬಾರ್‌ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 191 ದಾಖಲಿತ ಜಾತಿಯ ಜಿರಳೆಗಳಿವೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 119 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಜಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಗುಪ್ತ' ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆಗಳ ವಿಕಸನೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜಿರಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೀಟಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 99 ಪ್ರತಿಶತವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಬಸುದೇವ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, 'ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಜಿರಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ, ಗುಪ್ತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಕಸನೀಯ ವಂಶಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಣ್ವಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿರಳೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

