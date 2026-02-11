ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸುಪ್ತ ನಿಫಾ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ: 26 ತಿಂಗಳ ಕೋಮಾದಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಕೇರಳದ ನರ್ಸ್​

ETV Bharat / bharat

ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ನರ್ಸ್​ ಟಿಟೊ ಥಾಮಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026

ಕೊಝಿಕೋಡ್(ಕೇರಳ): ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದು, ಅಪರೂಪದ ಮೆದುಳಿನ ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 26 ತಿಂಗಳ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ನರ್ಸ್ ಟಿಟೊ ಥಾಮಸ್​ ಕೊನೆಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಸುಪ್ತ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್' ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಟಿಟೊ ಥಾಮಸ್​ಆರಂಭಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡರೂ ನಂತರ ವೈರಸ್ ಅವರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಟಿಟೊ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡಿದರು. ಈಗ ನಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಹಾಗೇ ಅಂಗ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಟೊ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಾದ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಸಿ, ಸಹೋದರ ಶಿಜೊ ಮುಖಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಟೊಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? 2023 ರಲ್ಲಿ, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಟಿಟೊ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ತಿರುವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯೋರ್ವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ರೋಗಿ ನಿಫಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟಿಟೊ ಆರಂಭಿಕ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದು ಅವರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್​ನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ ವೈರಸ್ ಅವರ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಪುಣೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಫಾ ಹರಡಿರುವುದು ದೃಢವಾಯಿತು. ಟಿಟೊ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರಿದರು. ಟಿಟೊಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಟಿಟೊ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಕ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹17 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಟಿಟೊ ಚೇತರಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬವು ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಟೊ ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ಗೆ ಬಂದು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕಳೆದರು, ಆತನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತ ಸುಪ್ತ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಬದುಕುಳಿದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನವ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

