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ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್: ಭವಿಷ್ಯದ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೇ ದಾರಿದೀಪ!

ಕೇವಲ 1ಗಂಟೆ 58 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಗೆ ತಲುಪುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

India's First Bullet Train Corridor Nears Completion; Sets Template For Future Rails
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 8:31 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಣ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು (MAHSR) ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಂಬರುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

MAHSR ಯೋಜನೆಯು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 58 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಅಡಿಪಾಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏಳು ಹೈ - ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಲವು ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. MAHSR ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಳೆಯುವುದು, ಸಾಬೀತಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೀಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್‌ಗಳು, ವಯಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು, ಹಳಿಗಳು, ನಿಲ್ದಾಣ ರಚನೆಗಳು, ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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