ETV Bharat / bharat

2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ; ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ

ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

India's EV market has potential to reach Rs 20 lakh cr by 2030: Nitin Gadkari
ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 4, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ (ಇವಿ)ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಲಿದ್ದು, 5 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷ ಇವಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.

ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 57ಲಕ್ಷ ಇವಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2024-25ರಿಂದ ಇದರ ಮಾರಾಟ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್​ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಶೇ 4.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇವಿ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ 20.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್​ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 14ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವಿಗಳ ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್​ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಇವಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಕೋಟಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಿದ್ದು, 5 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗೆ 55 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲಿಥಿಯಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗೆ 150 ಡಾಲರ್​ನಷ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗೆ 55 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಆರು ಪ್ರತಿಶತಷ್ಟಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸತು ಅಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಂದು ನಾವು ಇಂಧನವನ್ನು ಅಮದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಫ್ತುದಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಶೋಷಣೆ: ಸಂಸದ ರಾಘವ ಚಡ್ಡಾ

ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ

TAGGED:

INDIAS EV MARKET
NITIN GADKARI EV MARKET
EV MARKET POTENTIALITY
EV MARKET HAS POTENTIAL
INDIAS EV MARKET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.