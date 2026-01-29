ETV Bharat / bharat

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​; 6.8 ರಿಂದ 7.2 ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದಾಜು

ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಅವರು ಸಂಸತ್​ನಲ್ಲಿಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

indias-economy-projected-to-grow-at-6-dot-8-to-7-dot-2-pc-in-fy27-economic-survey
ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (IANS)
By PTI

Published : January 29, 2026 at 2:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು 2026- 27ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 6.8 ಮತ್ತು 7.2ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಶೇ 7.4 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ.7ರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದೇಶಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅಪಾಯ ಇದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ದೇಶವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆಘಾತಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ತಡವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಆರ್ಥಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕ ದೇಶಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಬಳಕೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.

ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆ: ಡಾಲರ್​ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಾತಾಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವು ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

