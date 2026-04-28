ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂದೋರ್: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಮೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಇಂದೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು 35 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : April 28, 2026 at 3:22 PM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇಂದೋರ್, ಈಗ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ 'ಸ್ವಚ್ಛ' ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂದೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ (STP) ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲದ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ: ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಾಹನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 35 ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಆಯಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 140 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಅಮೃತ್’ (AMRUT) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬೀತ್ಖೇಡಿ, ಮೇಘದೂತ್ ನಗರ, ಪ್ರತೀಕ್ ಸೇತು, ಬಿಜಲ್ಪುರ, ನಹರ್ ಭಂಡಾರ, ನಗರದ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸರಬರಾಜಿಗೆ 39 ಕಿಮೀ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲ: ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ವಿತರಿಸಲು 39 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 20 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ, ಇಂದೋರ್ನ ಸುಮಾರು 150 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.
