ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್, ಎಐ ಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ: ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮ
ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ಪಡೆಯಾದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 7:28 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಕಾಶ್ಮೀರ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಶೋಕ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಎದೆಯೊಡ್ಡುವ ಬಿಎಸ್ಎಫ್. ಈ ಪಡೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ವಾರ್ ಫೇರ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಲೆಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವುಗಳ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಜಾಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 343 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡ್ರೋನ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಶ, ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವೀನ್ಯ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವೇಳೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಒಸಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 69 ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 100-120 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದೊಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನೆಲೆಗಳು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಗ್ರವಾದ ಸವಾಲು: ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಉಗ್ರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ಯಾರಾ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಒಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
