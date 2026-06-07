ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ, ಜನನ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜನನ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 7, 2026 at 1:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಆತಂಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್.
ಹೌದು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಮತ್ತು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಗತ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
India’s birth rate has fallen below replacement.— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2026
Among those most educated, India’s birth rate fell below replacement many years ago. https://t.co/RsWf0PK6wx
ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು (ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್) ಅಗತ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಎಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು (ಟಿಎಫ್ಆರ್) 2.3 ರಿಂದ 1.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 1.2 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುರಿತ ವರದಿ: ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ‘ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ’ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ಫಂಡ್ (UNFPA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 1.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 2.1 ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ವಲಸೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ: ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1.46 ಬಿಲಿಯನ್ (146 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ದಾಟಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನೂರು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದು 24 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಯುಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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