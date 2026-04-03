ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದ ಸಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್, ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ನಿಧನ!
ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್, ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 7:57 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಿಶನ್ ದಾ ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 80 ವರ್ಷದ ಬೋಸ್ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಸಾವು ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಯ ತಲೆಯೇ ಉರುಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ರನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸರಾಯ್ಕೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಆ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ರಾಂಚಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಅಂದಿನ ಡಿಜಿಪಿ ನೀರಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೊಸ್ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಾಂತ ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ರನ್ನು ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜನಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
- ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವರ ಮೇಲೆ 70 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ಇವರ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧವೂ 18 ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ
- ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು: ಪುಣೆಯ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಂಗಾವದದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಜೇರಂ ಘಾಟಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ (2013): ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈತನೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದನು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಚರಣ ಶುಕ್ಲಾ, ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಪಟೇಲ್, ದಿನೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.
1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಂಸಿಸಿಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕನೈ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹಣದಾತರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತಾಲಿ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ರತಿಲಾಲ್ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ 'ಸನ್ಲೈಟ್ ಸೇನೆ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿಐನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅವಿಭಜಿತ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಂಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏಕೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 1974 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು. 1978ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಸಿಸಿಐನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿಐ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಇಆರ್ಬಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾವೋವಾದಿ ಚಿಂತಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಸ್, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
