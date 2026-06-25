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ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಸಮರ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ '4.20 PM' ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಆತಂಕ

ಕೇರಳದ ಹಲವೆಡೆ ರಹಸ್ಯ '4.20PM' ಎಂಬ ಕೋಡ್‌ ನೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. MDMA ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 8:26 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:40 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಾಂಜಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ 'ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ MDMAನಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ '4.20 PM' ಎಂಬ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ತನಿಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

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ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ '4.20'ನಂತಹ ಸಂಕೇತಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಪಡೆಯ ನಡುವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸುತ್ತ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು, ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸವಾಲು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ 'ಭಾರತ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿದೆ.

'4.20' ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ '4.20' ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಜೆ 4.20' ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಹಸ್ಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕೂಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಘಟಕದ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯಗಳ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಮಾದರಿಯು ಗಾಂಜಾದಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ: '4.20' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಘಟಿತ ಕೂಟಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆಗಾಗ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಲಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ ಮತ್ತು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ, ತ್ವರಿತ ಮಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಟಸಿ, ಮೆಥ್ ಮತ್ತು ಮೊಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ, ಮಾತ್ರೆ, ಪುಡಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನರಂಜನಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೇರಳವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು MDMA ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ, ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಖಿನ್ನತೆ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ದಂತ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ "ಮೆತ್ ಮೌತ್" ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೂ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು:

* 2017 – 9,244

* 2018 – 9,000

* 2019 – 9,000

* 2020 – 5,000

* 2021 - 2021- 5695

* 2022 – 26,918

* 2023 – 30,715

* 2024 – 27,701

* 2025 – 85,000+

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Last Updated : June 25, 2026 at 8:40 PM IST

TAGGED:

MDMA IN KERALA
MDMA
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪಾರ್ಟಿ
KERALA
KERALA DRUG MENACE

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