ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ; ತಡವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಶಾಲೆಗಳು - ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು?
ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಅಂಕಗಳು ಕುಸಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 8:12 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ/ಕುಲ್ಲು : ಶ್ಯಾಮ್ ಲಾಲ್ ಹಂಡಾ ಅವರು ಡ್ರಗ್ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುವಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೃಹ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
'9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ, ಅವನು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ನಾನು ಅವನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರೂ ಅವನ ಬದಲಾದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಡಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆತ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು.
12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ಅವನು ಹೆರಾಯಿನ್ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಕಂಡುಬಂತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಂಡಾ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯುವಕರನ್ನೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಡಾ ಅವರಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ: ಪೋಷಕರು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದೆಯೇ? ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಈ ಕಳವಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕುಲ್ಲುವಿನ ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಡಾ. ಸತ್ಯವ್ರತ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಕೆಲವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಡಾ. ಸತ್ಯವ್ರತ್ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವ್ಯಸನಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ಕಣ್ಣುಗಳ ನಿರಂತರ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಯುವಕರು ಸೂಜಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ' ಅಂತಾರೆ ಇವರು.
'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಕುಸಿಯುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಸತ್ಯವ್ರತ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ' ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳ : 2022 ಮತ್ತು 2026ರ ನಡುವೆ, ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭುಂತರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,000 ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ವೈದ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು 16 ರಿಂದ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 1,500 ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೆರಾಯಿನ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಭಾಂಗ್ (ಗಾಂಜಾ) ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು : ಶಿಮ್ಲಾದ ಐಜಿಎಂಸಿಯ ಉಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್. ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಜಿಎಂಸಿಯ ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ದತ್ ಅವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವುದು, ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೂರ ಇರುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗಾಂಜಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವು ಕೂಡ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಡಾ. ದತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗಣತಿಯಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದೇ?