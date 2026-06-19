ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ: 37 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 9 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಾವು!
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : June 19, 2026 at 8:52 PM IST
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಯುವಕ - ಯವತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ಥಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕುಡಿಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಹೊರತಗಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾದಕ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇರಳದ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಿನಿಸುಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಫೀಮುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 37 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾನವನ ದುರಂತದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಅಗಾಧವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ 'ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಳ ಮಟ್ಟದ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳವರೆಗೆ... ಈ ಸರಣಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಕಪುರ್ತಲಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹತಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, "ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಐದನೇ ಮಗ ಕೂಡ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿವೆ. ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎಂದು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಐದನೇ ಮಗ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್' ಎಂಬ ಕಳಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ 106 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕದಿಂದ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಲ್ಲಡೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸವಾಲಾದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 147 ಕೋಟಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 3.7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 10 ರಿಂದ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 1.6 ಕೋಟಿ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3.1 ಕೋಟಿ ಜನರು ಗಾಂಜಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು (ಹೆರಾಯಿನ್ನಂತಹ) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಿದ್ರಾಜನಕ ಮತ್ತು ಇನ್ಹಲೇಂಟ್ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 8.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಲ್ಲಿ, 15-64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 316 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಆಂಫೆಟಮೈನ್ಗಳು, ಕೊಕೇನ್ ಮತ್ತು MDMA ಇವೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯಪಾನ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. 2024ರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 38.5 ಆಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 63 ಆಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 29.6ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 13.5 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ 978 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 654 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ GDPಗೆ ನಷ್ಟ: ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ... ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ (GDP) ಸುಮಾರು 1.45 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆರಾಯಿನ್, ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟವು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಈ ಹೊರೆ GDP ಯ 2.5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು?
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂ. ಖರ್ಚು: ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆರಾಯಿನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 88,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹ!: ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 70,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಹೊರತರಲು, ಕೇಂದ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರಲ್ಲಿ 272 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ'ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 14.79 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಥೆ: ಪಂಜಾಬ್ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆತ್ತವರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೌಬೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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