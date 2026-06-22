ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡದ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರವೂ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. NDPS ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ - ರಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಪಾಠಕ್.
Published : June 22, 2026 at 10:42 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮದ್ಯದ ಬದಲು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ, ಒಣ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.
"ಒಣ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು" ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆರಾಯಿನ್, ಸ್ಮ್ಯಾಕ್(ಧೂಮಪಾನ), ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಕ್ಯಾನಬಿಸ್, ಕೊಡೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ವ್ಯಸನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾನು ಸಹ ಧೂಮಪಾನ (ಸ್ಮ್ಯಾಕ್) ಮಾಡಲು ಕಲಿತೆ. ಒಣ ಮಾದಕತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನುಂಗಿಹಾಕಿತು" ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಜಿಪುರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತು.
"ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಚಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಹ ಧೂಮಪಾನ ವ್ಯಸನಿಯಾದೆ. ಬಳಿಕ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ₹300 ರಿಂದ ₹400 ಮೌಲ್ಯದ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಬಿಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನನಗೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಈಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಅನಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಒಣ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಮದ್ಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುವಕರು ಒಣ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಷ್ಟೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದರಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎನ್ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಮನುಜ ಕುಲದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ಪ್ರಾರಂಭ: 2016ರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ನಿಷೇಧವಾಗಿ ದಶಕ ಸರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಣ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಂದು ಒಣ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಒಣ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಮದ್ಯ ವಶ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಕಾರ, 2016-17ರಲ್ಲಿ 21.25 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2018ರಲ್ಲಿ 21.93 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2019ರಲ್ಲಿ 32.64 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2020ರಲ್ಲಿ 32.51 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2021ರಲ್ಲಿ 45.37 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2022ರಲ್ಲಿ 33.27 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2023ರಲ್ಲಿ 39.63 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2024ರಲ್ಲಿ 34.61 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್, 2025ರಲ್ಲಿ 37.75 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ (ಮೇ ವರೆಗೆ) 17.36 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಸಿಕ ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2026ರ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು: ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ NDPS ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ 697, 2020ರಲ್ಲಿ 964, 2021ರಲ್ಲಿ 1,469, 2022ರಲ್ಲಿ 1,823, 2023ರಲ್ಲಿ 2,126 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 2,411 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾದಕವಸ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ 28,000 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ, 2,400 ಕೆಜಿ ಅಫೀಮು ಮತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಸ್ಟ್ರಾ, 3.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಟಲಿಗಳು ಕೊಡೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು 3.48 ಲಕ್ಷ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2015ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಹೆರಾಯಿನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 28,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾದಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಎಪ್ರಿಲ್ 23, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 21,000 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಂಜಾ, 54 ಕೆಜಿ ಚರಸ್, ಸುಮಾರು 52 ಕೆಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮ್ಯಾಕ್, 59 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಫೀಮು, ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು, 3.45 ಲಕ್ಷ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2.83 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 2.75 ಲಕ್ಷ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ 63,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2023 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ, ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 137 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮ್ಯಾಕ್, ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡೈನ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಂಜಿತ್ ರಂಜನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, "ಬಿಹಾರವನ್ನು ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಬಿಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಒಣ ಮಾದಕ ಔಷಧಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಣ ಮಾದಕ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ? ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಬಳಿಕವೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮಾದಲ ಔಷಧಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ: ಬಿಹಾರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. NCRB ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ 15 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ಸುಮಾರು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 32% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಈ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಈ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಬಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್" ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶವು ಈಗ "ಉಡ್ತಾ ಬಿಹಾರ"ದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮೂಲಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಸನವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ಹೆರಾಯಿನ್, ಸ್ಮ್ಯಾಕ್, ಗಾಂಜಾ, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೋರೆಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು "ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್" ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೇಪಾಳ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಗಳು ಈ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿವೆ. ಬಿಹಾರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಾಟ್ನಾ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ: ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಸೀಮಾಂಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರವರೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಿನ್ (ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳು) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 20 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 30 ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 404 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ, 304 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, 133 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 808 ಗ್ರಾಂ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲ: ಬಿಹಾರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಪತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.
ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಬಿಹಾರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಂತಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾ, ಮುಜಾಫರ್ಪುರ, ಪೂರ್ಣಿಯಾ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್, ಕಟಿಹಾರ್, ಗಯಾ, ಭಾಗಲ್ಪುರ್, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಹ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು: ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಫೀಮು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಡ್ರೋನ್ ಕೋಶವು ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 423 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, 63 ಎಕರೆ ಅಫೀಮು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.
ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ "ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು, ನೋವು ನಿವಾರಕ ದುರುಪಯೋಗ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್ ಯುವಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಣಿದಾಡಿದರೆ, ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮೂಲಕವೂ ಬಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್ ಎಂದರೇನು? ಜೊಂಬಿ ಡ್ರಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಬಲ ನಿದ್ರಾಜನಕವಾದ ಕ್ಸೈಲಾಜಿನ್ (Xylazine) ನಂತಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಸೇವಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಔಷಧವಾಗಿದೆ.
ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು: ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಯುವಜನರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುವಕರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಏಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೊಸೈಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ 1.06 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಐವಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 11,836 ಜನರು ಔಷಧ ಸೂಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಣ ಔಷಧಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರು ಒಂದೇ ಸಿರಿಂಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಅನೇಕರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
NDPS ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 1,806 ಜನರ ಬಂಧನ: ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ ನೇಪಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿವೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,806 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮದ್ಯ ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ, ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೋರೆಕ್ಸ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2016ರವರೆಗೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13-14 ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ, ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 200 ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹುಡುಕಾಟ: ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಂಕುರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,000 ರಿಂದ 15,000 ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
"12 ರಿಂದ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹುತೇಕ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರ್.
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 2,669 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 91 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಪ್ರಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನತೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದಂಧೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ: "2025ರಲ್ಲಿ 2,161 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 3,520 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬ್ಯೂರೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.
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