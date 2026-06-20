ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗಣತಿಯಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದೇ?
ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊದಲ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ಜನಗಣತಿಯು ವ್ಯಸನವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 10:05 AM IST
ಚಂಡೀಗಢ (ಪಂಜಾಬ್) : ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ತರಗತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಇತರ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅಹಿತಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?' ಎಂಬಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 28,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 5, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ 51ನೇ ವರದಿ (2022-23) ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 6.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಂಜಾ, ಕೊಕೇನ್, ಚರಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
10 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಪಂಜಾಬ್ನ 2.77 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ) ಪ್ರತಿ ಐದು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 1, 2025 ರಂದು 'ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಡಿಜಿಪಿ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 29,784 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 39,867 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು 2,021 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹೆರಾಯಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 35,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಸ್ಕ್, 698 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಅಫೀಮು, 26 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಮತ್ತು 55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
16.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ : ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಔಷಧಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ.
NCRB ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್ 2024ರಲ್ಲಿ 106 ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 144 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಅದು 78 ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 417 ಜನರು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, 'ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೂಪಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಸುವವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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