'ವೈಭವೋಪೇತ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯದು'​: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಪುನೀತ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'Magnificent and World-Class', India's Ambassador to Thailand, Puneet Agarwal, Praises Ramoji Film City
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಪುನೀತ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 2:17 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಪುನೀತ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​​ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಿತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ತೆಲುಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಅವರು ಸಂತಸಗೊಂಡರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಅವರು ಹವಾ ಮಹಲ್​, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಫಿಲ್ಮ್​​ ಸೆಟ್​ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದರು.

ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಈ ಭೇಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ನೀಡಿತು ಎಂದರು.

ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಆತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ.ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುನೀತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

