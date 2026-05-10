ಬಹು ಸಿಡಿತಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಧಾರಿತ 'ಅಗ್ನಿ' ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಒಡಿಶಾದ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಸುಧಾರಿತ 'ಅಗ್ನಿ' ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
Published : May 10, 2026 at 9:48 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಹು ಪೇಲೋಡ್(ಸಿಡಿತಲೆ)ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಧಾರಿತ 'ಅಗ್ನಿ' ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಆಯ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು ಸೇರಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಬಲ್ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ (MIRV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಡಿಶಾದ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
India successfully flight-tested an Advanced #Agnimissile equipped with Multiple Independently Targeted Re-Entry Vehicle (MIRV) capability from Dr APJ Abdul Kalam Island, Odisha. The missile accurately delivered multiple payloads to different targets across the Indian Ocean… pic.twitter.com/vlgziQiXjN— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
MIRV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 'ಮಿಷನ್ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ' ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅಗ್ನಿ-5 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO), ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಡಿತಲೆಗಳು ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಥವನ್ನು ವಿವಿಧ ಭೂ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಆಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವರ: ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ DRDO ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು DRDO ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅಗ್ನಿ ಸರಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಅಗ್ನಿ-5: ಇದು 5,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ದೂರದ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಗ್ನಿ 1ರಿಂದ 4: ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು 700 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3,500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:
ಭಾರತ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಹಡಗಿನಿಂದ 'ಎಂಡೋ-ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಸಮುದ್ರ ಆಧಾರಿತ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಶತ್ರುಗಳ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
