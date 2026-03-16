ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ IndianOil One app
ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರುವ IndianOil One app ಅನ್ನು ಜನರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 9:00 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಒನ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕಂಡು, ಸರ್ಚಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಪ್: ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓಪನ್ಎಐನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಸಿಎಲ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ವಿತರಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸೆನ್ಸರ್ಟವರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈವರೆಗೂ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಐಒಸಿಎಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್: ಇಸ್ರೇಲ್- ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಬರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಬರಾಜು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 33.4 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸರಬರಾಜಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: