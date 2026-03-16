ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್: ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​​ ಕಂಡ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ IndianOil One app

ಗ್ಯಾಸ್​ ಟ್ರಬಲ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಪನ್​​ಎಐನ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಆ್ಯಪ್​ಗಿಂತಲೂ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಆಗಿರುವ IndianOil One app ಅನ್ನು ಜನರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 9:00 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್​ ಟ್ರಬಲ್​ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಆಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್​ ಒನ್​ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್​ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಕಂಡು, ಸರ್ಚಿಂಗ್​​ನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ ಆಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​​ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್​ ಡೌನ್​ಲೋಡಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಆ್ಯಪ್​ಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ (Screenshot/Google Play Store)

ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಗ್ಯಾಸ್​ ಆ್ಯಪ್​: ಈ ಆ್ಯಪ್​​ನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓಪನ್‌ಎಐನ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಸಿಎಲ್​) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್​, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ವಿತರಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆ್ಯಪ್​ (Screenshot/Google Play Store)

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸೆನ್ಸರ್‌ಟವರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈವರೆಗೂ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಐಒಸಿಎಲ್ ಆ್ಯಪ್​ಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್​: ಇಸ್ರೇಲ್​- ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ಬರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್​ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನರು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಬರಾಜು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (ಪಿಎನ್​ಜಿ) ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 33.4 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್​ಜಿ ಸರಬರಾಜಿದೆ.

