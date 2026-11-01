ನೇಪಾಳದ ಸುಂದರ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ತೆರಳಿದ್ದ 6 ಭಾರತೀಯರು ಕಣ್ಮರೆ: ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ
ನೇಪಾಳದ ಕಡಿದಾರ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸರೋವರ ಶೇ-ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ಸರೋವರವಾದ ಶೇ-ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ 6 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡೋಲ್ಪೊ ಬುದ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮತ್ತು 8 ರಿಂದ ಶೇ-ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಸರೋವರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶೇ-ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರಸಭೆಯ ನಮ್ಲಾ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಗ್ಲಾ ಪಾಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ನಾಬ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್ಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೋಲ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜುನು ಹಮಾಲ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಧೋ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಸರೋವರದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವಾರ್ಡ್ 4 ಮತ್ತು 8 ರ ನಡುವಿನ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶೇ-ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಧವಾ ಸಮ್ದುಕ್ ಗುರುಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 6 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೋಲ್ಪಾ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮಪಾತವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಒಟ್ಟು 244 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪ್ಪರ್ ಡೋಲ್ಪಾ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 149 ಜನರು ನೇಪಾಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, 44 ಜನರು ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶದವರು ಮತ್ತು 51 ನಾನಾ ವಿದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶೇ-ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಸರೋವರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4,882 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಕ್ಸುಂಡೋ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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