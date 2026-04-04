ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ: ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಇರಾನಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತದ 50 ನಾವಿಕರು
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 50 ಜನ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಇರಾನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 8:09 PM IST
ಮುಂಬೈ: ನೈಋತ್ಯ ಇರಾನ್ನ ಖೋರ್ರಾಮ್ಶಹರ್ ಬಂದರು ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು, ತಮ್ಮನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ತಾವು ನಿರಂತರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
"ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ನಾವಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೀಮನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FSUI) ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮೂಲದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. "ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಾದ ವೀಸಾ, ಹಡಗಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಇರಾನ್ಗೆ ವೀಸಾಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಡಗು ಇರಾನಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಅವರ ಏಜೆಂಟರು ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, FSUI ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ (MEA) ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, IMO ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರಾಡಿನ್, ಮೋಟಾಫ್ 3, ಸನ್ನಿ, ಅನೂಶ್ 1, ಯಾಸಿನ್, ರಾಣಾ 110, ಪಯಾಮ್ 2, ಡಯಾಕೊ ಮತ್ತು ಬಾಜೂ 1 ಎಂಬ 11 ಹಡಗುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೂ 39 ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 50 ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ.
"ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟರು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಇಳಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಾವಿಕರಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು FSUI ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾವಿಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು, ಕೆಲ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಬಳವೂ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮಗೆ ಸಂಬಳವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ದುಬೈ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ದುಬೈ ಎಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಹಲವು ನಾವಿಕರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ," ಎಂದು ಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು FSUI ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇರಾನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದು, ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಅಕಿತ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡಿತರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರಂತರ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
