ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 101 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ

ಒಮಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕನ ಸಾವಾದ ಬಳಿಕ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಾವಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

INDIAN SEAFARERS REPATRIATED
ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 101 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 4, 2026 at 4:05 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 101 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಿ.ಸಿ. ಮೀನಾ ಎಂಬವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 19 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಈವರೆಗೂ 101 ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಮೀನಾ ಅವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 101 ನಾವಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾವಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಾವಿಕರು 14 ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಡಗುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಶಾರ್ಜಾ ಆಂಕಾರೇಜ್, ಸಿರಿಯನ್ ಅರಬ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಟಾರ್ಟಸ್, ಒಮಾನ್‌ನ ಶಿನಾಸ್, ಕತಾರ್‌ನ ಹಮದ್, ಟರ್ಕಿಯ ತಸುಕು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಜೊತೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಸೀಮನ್‌ಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕಚೇರಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಪರವಾನಗಿದಾರರು (RPSL) ಕಂಪನಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್‌ಗಳು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್‌ಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ, ಸಾವುನೋವು, ಬಂಧನ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸಾವು: ಒಮಾನ್​ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯನ ಸಾವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಷಲ್​ ದ್ವೀಪಗಳ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಕೆಡಿ ವಿವೈಒಎಂ ಎಂಬ ಬೃಹತ್​​ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮಸ್ಕತ್​ ಕರಾವಳಿ ಬಳಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊತ್ತ ಡ್ರೋನ್​ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

