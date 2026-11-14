ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತೀಯ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 9:14 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರೊಬ್ಬರು, ಹಡಗಿನ ಇತರ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ (ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಏಜೆಂಟ್) ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಷಯವು ಮೂಲತಃ ಹಡಗಿನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಡಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಏಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮೂಲತಃ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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