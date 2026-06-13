ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದೇ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸಾವು: 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮೃತದೇಹ
ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ನಿಶಾಂತ್ ಉಯಿರ್ಥನಾಥನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಜೂ.11ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 13, 2026 at 7:27 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 35 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ನಿಶಾಂತ್ ಉಯಿರ್ಥನಾಥನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಜೂ.11ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FSUI) ನಿಶಾಂತ್ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. MT ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಶಾಂತ್ ಉಯಿರ್ಥನಾಥನ್ಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತದೇಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಓಮನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಡುಕ್ಮ್, ವೈಫೈ/ಕಾಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾವಿಕರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ FSUI, "ನಾವಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ?, ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೃತರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದಿದೆ.
Another tragic incident for seafarers.— FSUI (@FSUIINDIA) June 13, 2026
, a 2nd Officer on #MTCelestial passed away on the 11th at 1800 hrs due to lack of timely medical support.
Two days later, mortal remains remain onboard without proper preservation. Port #Duqm, #Oman has shut down WiFi/comms, with… pic.twitter.com/YcL65VTiPm
ಹಡಗಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಉಯಿರ್ಥನಾಥನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ, ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ" ಎಂದು FSUI ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಡಗಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ರೊಮಾನಾ ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಡಗು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನವೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಯಾದವ್ ದೂರಿದರು.
ಉಯಿರ್ಥನಾಥನ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಜೂನ್ 8 ರಂದು ನಿಶಾಂತ್ ಉಯಿರ್ಥನಾಥನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ VHF ಚಾನಲ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು 15 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
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