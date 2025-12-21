ETV Bharat / bharat

ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಡಿ.26ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

RAILWAYS FARE INCREASE
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

  • ಸಾಮಾನ್ಯ (ಆರ್ಡಿನರಿ) ಕ್ಲಾಸ್​​ನಲ್ಲಿ 215 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
  • 215 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 1 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಾನ್-ಎಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಉಪನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ 501ರಿಂದ 1.500 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ 5 ರೂ, 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ದೂರಕ್ಕೆ 10 ರೂ ಮತ್ತು 2,501ರಿಂದ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ದೂರಕ್ಕೆ 15 ರೂ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

"ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವೆಚ್ಚವು 1,15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚ್ಚವು 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು 2,63,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್​​ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಿಸರ್ವೇಶನ್​​ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಕ್​ ಖಾತರಿಯಾಗುವಂತೆ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ, ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.01ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11.59 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ, ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

TRAIN FARE INCREASE
NEW TRAIN FARES
RAIL TICKET COST INCREASED
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
RAILWAYS FARE INCREASE

