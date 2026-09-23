ಅಪಘಾತ- ಅವಘಡ ತಡೆಯುವ ಕವಚ್ ಆವೃತ್ತಿ 4.0, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ಏನಿದರ ಕೆಲಸ?
ಕವಚ್ 4.0 ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
By ANI
Published : September 23, 2026 at 4:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕವಚ್ ಆವೃತ್ತಿ 4.0ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಕಾಜ್ಗಿರಿ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗದ 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕವಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆವೃತ್ತಿ 3.2 ರಿಂದ ಆವೃತ್ತಿ 4.0 ಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ 1,465 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ಆವೃತ್ತಿ 3.2 ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕವಚ್ 4.0 ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ದೇಶಿವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕವಚ್, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮುಂದುವರೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಳೆ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ್ಗತ ಮಟ್ಟ(ಎಸ್ಐಎಲ್-4) ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ.
ಕವಚ್ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟೇಷನ್ ಕವಚ್' ಅಳವಡಿಕೆ, ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗೋಪುರಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಕವಚ್‘ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ಆವೃತ್ತಿ 4.0 ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ದೇಶೀಯ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್; ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್!
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವು