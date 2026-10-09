ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣ ಯತ್ನದ ವೇಳೆ ತೋರಿದ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ನಾಗರಿಕ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ನನಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಜೋಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 9:21 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಹರಣದ ಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹರ್ಜೋಗ್ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ FZ1073 ಅನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 'ನಾಗರಿಕ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದಕ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಜೋಗ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
Herzog also presented the award to six Israeli… pic.twitter.com/N77KqXpoUr
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹರ್ಜೋಗ್, ಇಂದು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ವೀರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯು ಈ ದುರಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ನಾಗರಿಕ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ನನಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಪೋಸ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್' ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಪಹರಣದ ಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಆರು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರಾದ ತಾಲಿ ಮಾನೆಸ್, ಜ್ವಿಕಾ ಮಾನೆಸ್, ಯನಿವ್ ಹಯೌನ್, ಡಾ. ಶೋಟಾ ಮುಸಾಯೆವ್, ಅಸಫ್ ರಾಜುವಾನ್ ಮತ್ತು ಓರ್ ಪಾರ್ಡಿಲೋವ್ ಅವರಿಗೂ ಹರ್ಜೋಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಪೈಲಟ್, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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