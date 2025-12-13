2001ರ ಸಂಸತ್ ದಾಳಿ; ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಮನ
ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 24 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಈ ದಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಂಸದರು ಗೌರವ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : December 13, 2025 at 1:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2001ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಂಟು ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಜನರಿಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2001ರಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ.
2001ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ: 2001ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಐವರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಲೆ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯೋಧರ ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಂಸತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ (ಸಂವಿಧಾನ್ ಸದನ) ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸತ್ತ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ 100 ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
