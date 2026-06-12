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ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ

ಕೊಚ್ಚಿ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

UNEXPLODED MISSILE SAFELY REMOVES
ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 7:42 PM IST

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ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳಂ): ಕೊಚ್ಚಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಿಡಿತಲೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಟಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಲೈಫ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮೇ.26 ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನ ಫುಜೈರಾದಿಂದ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ತುರ್ತು ವಿಪತ್ತು ಕರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ವಿಪತ್ತು ಕರೆಯ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು, ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ (ಇಒಡಿ) ತಂಡ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು. ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್​, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಬಂದರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಿಡಿತಲೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್‌ಬೆಲ್ಲೊ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಡಗು ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನಾವಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಧೃಡಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಲಾವ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್‌ಬೆಲ್ಲೊ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಾವಾಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

INDIAN NAVY
CRUDE OIL TANKER
UAE
UNEXPLODED MISSILE
UNEXPLODED MISSILE SAFELY REMOVES

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