ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಡಗು: 48 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 20 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ
Indian Navy Rescues Hijacked Fishing vessel: ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಈಶಾನ್ಯ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿತ್ತು.
Published : November 3, 2026 at 2:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನೌಕಾಪಡೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
'ಅಜಿನಿ' ಎಂಬ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಈಶಾನ್ಯ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ದೊಡ್ಡ ಸರಕು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಹರಿಸಲಾದ ಹಡಗನ್ನು 'ಮದರ್ಶಿಪ್' ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಇತರ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇವಲ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
"ನೌಕಾಪಡೆ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಡಗಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (IAF) C-17 ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ 'ಏರ್ಡ್ರಾಪ್' (ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿಸುವಿಕೆ) ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಡಗನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಗಮ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೌಕಾಪಡೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
My congratulations to #Indian Navy for successfully executing a meticulously coordinated 48-hour operation to rescue all 20 crew members of the pirated fishing vessel, Azini, more than 3000 km from Mumbai in the Arabian Sea, on 02 Nov 26. The swift localisation, interception and safe release of the crew and vessel from significantly-armed pirates, with timely support from the Indian Air Force, speak well of the Indian Navy’s high operational readiness and ability to respond decisively to maritime threats across the region. Our brave personnel have once again demonstrated India’s ability, intent and resolve to safeguard lives, uphold maritime security and ensure stability across the Indian Ocean Region. India continues to stand resolute in ensuring SAFE SEAS and a free, open and secure Indian Ocean Region. #IndianNavy #IndianAirForce #SafeSeas— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 2, 2026
ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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