ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಹಣ ಜಮೆ ಇಳಿಕೆ: ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕುರಿತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
By PTI
Published : June 18, 2026 at 7:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಜ್ಯೂರಿಚ್: ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಿವಾದಿತ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅಥವಾ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಬಚ್ಚಿಡುವ ಹಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಸದ್ಯ 3.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 36,793 ಕೋಟಿ) ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಮೆ ಮೊತ್ತವು ಕುಸಿದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 524 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜಮೆ: 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು 2021 ರ ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಹಣವು 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 3.83 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ (ಎಸ್ಎಎನ್ಬಿ) ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮತ್ತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಪ್ಪುಹಣ ಇದಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI) ಅಥವಾ ಇತರರು ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಹಣವನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
2025 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವಾಗಿ 3,250.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 524 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಹೆಚ್ಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿಗಳು, 2.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಿಹೆಚ್ಎಫ್ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ, 18.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಹೆಚ್ಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ 105.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಹೆಚ್ಎಫ್ ಸೇರಿವೆ.
ಎಲ್ಲವೂ 'ಕಪ್ಪು ಹಣ'ವಲ್ಲ: ಎಸ್ಎನ್ಬಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2006ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಸುಮಾರು 6.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು 'ಕಪ್ಪು ಹಣ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೊಂದಿದೆ? ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಹಣದ ಪೈಕಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 192 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕ 75 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ (63 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತವು 2024 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 48 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 46ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
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