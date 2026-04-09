ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಭಾರತ ತಲುಪಿದ 15,400 ಟನ್ LPG ಹೊತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಹಡಗು
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು.
Published : April 9, 2026 at 3:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ 15,400 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಹಡಗು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜೆಎನ್ಪಿಎ) ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀರಜ್ ಮಿತ್ತಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಧನ ಹೊತ್ತ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ದಾಟಿ ಬರಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
