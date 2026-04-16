ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಪುನಾರಂಭ; ಏಪ್ರಿಲ್​ 20ಕ್ಕೆ ಸಭೆ

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಈ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು

ಭಾರತ- ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತುಕತೆ (X/@AmbVMKwatra)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 12:08 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕು ಕಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಬುಧವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಒ'ಬ್ರೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ವಾತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೇಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಒ'ಬ್ರೇನ್ ಅವರನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಹಲವಾರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದವು. ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (ಐಇಪಿಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಸುಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಇದರ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನಡುವಿನ ಯೋಜಿತ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್‌ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ - ಐರೋಪ್ಯದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಯ್ದಾಟ: ಕೇಂದ್ರ

ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ಶೀಟ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ?

