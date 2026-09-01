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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಮೃತರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು 9 ಹಂತದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ

ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Nepal Floods: Indian Embassy Shares 9-Step Procedure For Repatriation Of Mortal Remains As Death Toll Cross 1,000
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 1:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1000 ದಾಟಿದ್ದು, 4,000 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 275 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 128 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೇಪಾಳದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ 987 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 583 ವಿದೇಶಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3,916 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿಬೆಟ್​ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 16 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 546 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂಬತ್ತು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು, ಡಿಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮೃತರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಶೀದಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತದೇಹಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅವುಗಳಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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