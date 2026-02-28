ETV Bharat / bharat

ಕತಾರ್​, ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ

ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್​ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಲಹೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Indian Embassy in Qatar issues 24/7 helpline number in wake of developing regional situation
ಭಾರತ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ (ANI)
By ANI

Published : February 28, 2026 at 5:42 PM IST

ದೋಹಾ (ಕತಾರ್​): ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ದಿನದ 24ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 00974-55647502 ಮತ್ತು email- cons.doha@mea.gov.in ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಜೋರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಇರರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ. ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 00962-770 422 276 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್​ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಗತ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ತಮ್ಮ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೈರನ್‌ ಮೊಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಇರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

